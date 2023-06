сегодня



Новая песня HARADRIM



"Defiling of Spirit", новая песня HARADRIM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Death of Idols”.



Трек-лист:



Venus Falling

Tyrant

Godless

Defiling of Spirit

Nero

Demigod

Conquest

The Price of Compliance

Acheron

Ashes of Warsaw







