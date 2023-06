сегодня



Новая песня EGOKILLS



"Feeble", новая песня EGOKILLS, доступна ниже. Этот трек взят из нового альбома "Egokills", выход которого намечен на восьмое сентября.



Трек-лист:



The Perfect Song

Life’s a Party

Sweat

The Last Trip

Utopia

Feeble

Dormant

Grey Rainbows

Dark







