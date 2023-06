7 июн 2023



Видео с текстом от NEOLIA



NEOLIA опубликовали официальное видео с текстом на песню “Rise And Fall”, которая взята из выпущенного пятого мая альбома "Neolia".



Трек-лист:



"The Shed"

"The Shed Outro"

"Your Prophecy"

"Dance Of Violence"

"Carried Away"

"Carried Away Outro"

"Karma"

"Karma Outro"

"Day In Day Out"

"Anchors"

"Rise And Fall"

"Blow The Leaves"

"A Better Version Of You"

"Refahim"







