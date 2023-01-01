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Solothus

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6 июн 2023 : 		 SOLOTHUS всё

5 фев 2020 : 		 Новое видео SOLOTHUS
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|||| 6 июн 2023

SOLOTHUS всё



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Группа SOLOTHUS опубликовали следующее сообщение:

«Настало время, когда SOLOTHUS должен убрать в ножны окровавленный меч и погрузиться в сон веков. Мы гордимся всеми нашими достижениями и пройденным путем, но для всего есть свое время, и сейчас мы понимаем, что SOLOTHUS отжил свое. За этим решением не кроется никаких драм и прочей чепухи, просто тот факт, что сейчас пришло время сосредоточиться на других вещах, как в музыке, так и в личной жизни. Мы хотели бы поблагодарить всех тех, кто шел с нами все эти годы, всех тех, с кем мы играли, и всех тех, кто поддерживал нас. Наша глубочайшая благодарность всем вам.

В будущем у вас будет два шанса увидеть нас вживую. Наше последнее выступление в Финляндии состоится на фестивале Tuska, а Brutal Assault станет последним живым выступлением SOLOTHUS в истории. После этого наступит конец, и с нами будет покончено. Сплит с нашими братьями из Temple of Void станет нашей лебединой песней, и именно здесь вы услышите последнюю песню SOLOTHUS.

Не бойтесь, огонь будет гореть сильнее, чем когда-либо в группах, окружающих SOLOTHUS. Следите за нашими усилиями в Sepulchral Curse (Kari & Aleksi), Gorephilia (Tami), Cataleptic (Juha & Tami) и Tormentor Tyrant (Juha)! Мы продолжим нашу работу с ними сильнее, чем когда-либо.

"Ни один король не царствует вечно. Слава Solothus!»



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