Новый альбом PRIME CREATION выйдет летом



PRIME CREATION выпустят новую работу, получившую название "Tell Freedom I Said Hello", 25 августа на Rock Of Angels Records. Запись и сведение проходили в Silent Wall Recordings Studio (за исключением ударных, которые были записаны под руководством Niels'a Nielsen'a в Gardenia Studio). За сведение и мастеринг отвечал Niels Nielsen из Nielsen Søund.



Трек-лист:



01. Tell Freedom I Said Hello

02. Promised Land

03. Erased

04. State Dominion

05. Fallen

06. Journey Through A Wasteland

07. Receiver Of Memory

08. My Last Farewell

09. Into My World

10. Dystopia





