9 июн 2023



Видео с текстом от NIGHT LEGION



NIGHT LEGION опубликовали официальное видео с текстом на песню "Soaring Into The Black", которая взята из нового альбома "Fight Or Fall", его релиз намечен на 30 июня на Massacre Records.



Трек-лист:



“The Hounds Of Baskerville”

“Babylon Burns”

“Soaring Into The Black”

“Fight Or Fall”

“At World’s End”

“Beyond The Crimson Dawn”

“Harvest Of Sin”

“The Enemy”

“The Hand Of Death”







просмотров: 115