Новая песня DRIPPING DECAY



"Barf Bag", новая песня группы DRIPPING DECAY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Festering Grotesqueries", выход которого запланирован на 18 августа на Satanik Royalty Records.



Трек-лист:



“Septic Sentient Slime (Intro)”

“Autocannibal Ecstasy”

“Abundant Cadaveric Waste”

“Gut Muncher”

“Bay Of Blood”

“Barf Bag”

“Watching You Rot”

“Cremator”

“Dissolve Me”

“Dripping Decay”

“Chemical Lobotomy”

“Sadistic Excruciator”

“Limitless Sacrifice”

“Oozing Into Oblivion (Outro)”

Festering Grotesqueries by Dripping Decay





