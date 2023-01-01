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На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку
17
SLIPKNOT расстались с клавишником
16
Новое видео SLIPKNOT
16
PHILIP ANSELMO вновь конфедерат
14
Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ...
14
все новости группы
Dusk
Венгрия
Black Metal
http://dusk666.webs.com
10 июн 2023
:
Новое видео DUSK
сегодня
Новое видео DUSK
"Karma Will Find You" Ft. Moe Steiger, новое видео DUSK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Spectrums", выходящего на Wormholedeath.
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Сообщений нет