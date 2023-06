сегодня



"Phoenix", новое видео NO ONE CARES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового EP “Pause/Reboot”, выход которого намечен на конец июня.



Трек-лист:



1 – Scary Thoughts

2 – Empty Hole

3 – Phoenix

4 – Negativity

5 – Beautiful Sadness (intro)

6 – Beautiful Sadness







