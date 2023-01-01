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Djerv в новом видео GÅTE



"Svarteboka" feat. Djerv, новое видео группы GÅTE, доступно для просмотра ниже. Этот трек вошел в недавно выпущенный сингл "Svarteboka"/"Skarvane".







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