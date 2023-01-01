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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 17
*SLIPKNOT расстались с клавишником 15
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*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
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Wonders

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9 июн 2023 : 		 Новое видео WONDERS
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|||| 9 июн 2023

Новое видео WONDERS



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Breaking The Chains, новое видео WONDERS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Beyond The Mirage", выход которого намечен на 16 июня.




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