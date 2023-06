11 июн 2023



Новое видео MIND/KNOT



My Queen, новое видео MIND/KNOT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Esigenza”, выход которого намечен на первое сентября на Time To Kill Records.



Трек-лист:



1- Astray 0.50

2- Broken Light 1.06

3- Stop The Blood 1.02

4- Nightmare 1.06

5- My Queen 2.33

6- Mostro 1.23

7- Witches 1.18

8- Keep Me Alive 1.29

9- Rise Up 1.31

10- Parasite 0.57

11- … Perpetual Black 0.52

12- Killed By Faith 2.10

13- Wrath 1.04

14- Eren 0.58

15- Obey 1.26

16- Warcrimes 2.44 https://mindknot.bandcamp.com/







+0 -0



просмотров: 139