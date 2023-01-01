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11 июн 2023
Новый альбом BIO-CANCER выйдет осенью
BIO-CANCER выпустят новую работу, получившую название Revengeance, восьмого сентября на Hammerheart Records. За оформление отвечал Dan Goldsworthy (Corpsegrinder, Aborted, Glory Hammer, Xentrix, Alestrom, Accept etc.), запись проходила под руководством George Emmanuel в t Pentagram Studios (Rotting Christ, Wothrosch, SepticFlesh), а за сведение и мастеринг отвечал Pete Rutcho в Damage Studios (Revocation, Havok etc.)
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