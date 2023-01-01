11 июн 2023



Новый альбом BIO-CANCER выйдет осенью



BIO-CANCER выпустят новую работу, получившую название Revengeance, восьмого сентября на Hammerheart Records. За оформление отвечал Dan Goldsworthy (Corpsegrinder, Aborted, Glory Hammer, Xentrix, Alestrom, Accept etc.), запись проходила под руководством George Emmanuel в t Pentagram Studios (Rotting Christ, Wothrosch, SepticFlesh), а за сведение и мастеринг отвечал Pete Rutcho в Damage Studios (Revocation, Havok etc.)





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