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*Новое видео SLIPKNOT 30
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 14
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
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Bio-Cancer

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|||| 11 июн 2023

Новый альбом BIO-CANCER выйдет осенью



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BIO-CANCER выпустят новую работу, получившую название Revengeance, восьмого сентября на Hammerheart Records. За оформление отвечал Dan Goldsworthy (Corpsegrinder, Aborted, Glory Hammer, Xentrix, Alestrom, Accept etc.), запись проходила под руководством George Emmanuel в t Pentagram Studios (Rotting Christ, Wothrosch, SepticFlesh), а за сведение и мастеринг отвечал Pete Rutcho в Damage Studios (Revocation, Havok etc.)



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