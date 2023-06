все новости группы







11 июн 2023 : Новое видео ALBANY DOWN



11 июн 2023



Новое видео ALBANY DOWN



“Always Want What You Can’t Have”, новое видео ALBANY DOWN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Born In The Ashes”, релиз которого намечен на первое сентября:



1. Always Want What You Can’t Have

2. Good News

3. Same Damn Thing

4. The Memory of What Used To Be

5. Reflections

6. Born In The Ashes

7. Darkest Day

8. Kingdom of the Blind

9. Don’t Look Back

10. I’ll Come Running

11. Your Days Are Numbered

12. This Heavy Soul

13. Let Your Love Shine



Album Track Listing (Vinyl)



Side A



1. Always Want What You Can’t Have

2. Good News

3 Same Damn Thing

4. The Memory of What Used To Be

5. Reflections



Side B



6. Born In The Ashes

7. Darkest Day

8. I’ll Come Running

9. This Heavy Soul

10. Let Your Love Shine







