The Black Dungeon, новое видео PHOEBUS THE KNIGHT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР “Phoebus The Knight CHRONICLES”:



01. The Cursed Lord (06:40)

📺 02. The Black Dungeon (05:08)

03. Surrounded By Darkness (06:37)

04. The Tears Of Rowena (06:04)

05. The Tears Of Rowena • Metal Opera Version • Bonus Track (06:04)







просмотров: 169