13 июн 2023 : Видео с текстом от CHUPACABRA



13 июн 2023



Видео с текстом от CHUPACABRA



CHUPACABRA опубликовали официальное видео с текстом на песню "Burn The Clowns", которая будет включена в новый ЕР "Fortified With Ashes".



Трек-лист:



"Burn The Clowns"

"F.T.T.D."

"Fortified With Ashes"







