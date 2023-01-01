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*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 20
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*Новая песня BLUT AUS NORD 17
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
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Chupacabra

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|||| 13 июн 2023

Видео с текстом от CHUPACABRA



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CHUPACABRA опубликовали официальное видео с текстом на песню "Burn The Clowns", которая будет включена в новый ЕР "Fortified With Ashes".

Трек-лист:

"Burn The Clowns"
"F.T.T.D."
"Fortified With Ashes" 

UK Thrashers CHUPACABRA Announce Debut EP, SLAYER Audiobook/Podcast Collaboration




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