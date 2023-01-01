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*Новое видео SLIPKNOT 35
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 20
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*Новая песня BLUT AUS NORD 17
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
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Then Comes The Night

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|||| 13 июн 2023

Новая песня THEN COMES THE NIGHT



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"Start The Change", новая песня группы THEN COMES THE NIGHT, доступна для прослушивания ниже.

Germany's THEN COMES THE NIGHT Release "Start The Change" Single And Lyric Video




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