Профессиональное видео полного выступления THE GREAT MACHINE



Профессиональное видео полного выступления THE GREAT MACHINE, которое состоялось в рамках Freak Valley Festival 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



00:29 Dragon Wagon

04:19 Martin Collins

11:43 Funrider

15:48 Motor Charlie

20:12 Hell And Back

23:50 Notorious

29:00 Keith

33:20 Fornication Under Consent of the King

35:57 Witches

41:04 Mountain She (Dan Ezra - vocals)

45:35 The Die

50:00 Bitch







