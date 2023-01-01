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GHOSTSEEKER на Atomic Fire Records



Atomic Fire Records сообщили о заключении контракта с австралийской группой GHOSTSEEKER.



Участники группы опубликовали следующее сообщение:



«Мы рады сообщить, что подписали контракт с Atomic Fire Records. Мы безмерно уважаем всю их команду и не можем дождаться начала, как нам кажется, удивительного сотрудничества. Трудно выразить словами, насколько всё это было неожиданно и удивительно. Нам не терпится испытать всё, что может предложить нам этот путь. Это первый шаг к жизни, которой мы все жаждем. Вы ещё многое услышите от GHOSTSEEKER. Раньше, чем вы думаете...»



Markus Wosgien (Atomic Fire Records A&R):



«Мы рады приветствовать GHOSTSEEKER в семье Atomic Fire Records; это модерн-металл-группа с другого конца света, находящаяся в Мельбурне, Австралия. Участники коллектива убедили нас своими первыми видеоклипами и потрясающим EP, исполняя свежую и уникальную смесь современных стилей. Мы с нетерпением ждём выпуска дебютного альбома группы и распространения их музыки по всему миру».







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