Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео SLIPKNOT 37
*Новая песня BLUT AUS NORD 32
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 13
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
*Кавер-версия LINKIN PARK от TARJA 12
*Басист METALLICA хотел бы услышать песню "72 Seasons" в испо... 9
*Басист KISS: «Уйти вовремя — искусство!» 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео SLIPKNOT 37
*Новая песня BLUT AUS NORD 32
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
[= ||| все новости группы



*

GhostSeeker

*
| - |

|||| сегодня

GHOSTSEEKER на Atomic Fire Records



zoom
Atomic Fire Records сообщили о заключении контракта с австралийской группой GHOSTSEEKER.

Участники группы опубликовали следующее сообщение:

«Мы рады сообщить, что подписали контракт с Atomic Fire Records. Мы безмерно уважаем всю их команду и не можем дождаться начала, как нам кажется, удивительного сотрудничества. Трудно выразить словами, насколько всё это было неожиданно и удивительно. Нам не терпится испытать всё, что может предложить нам этот путь. Это первый шаг к жизни, которой мы все жаждем. Вы ещё многое услышите от GHOSTSEEKER. Раньше, чем вы думаете...»

Markus Wosgien (Atomic Fire Records A&R):

«Мы рады приветствовать GHOSTSEEKER в семье Atomic Fire Records; это модерн-металл-группа с другого конца света, находящаяся в Мельбурне, Австралия. Участники коллектива убедили нас своими первыми видеоклипами и потрясающим EP, исполняя свежую и уникальную смесь современных стилей. Мы с нетерпением ждём выпуска дебютного альбома группы и распространения их музыки по всему миру».

Australia's GHOSTSEEKER Sign To Atomic Fire Records; Debut Album On The Way




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 127

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом