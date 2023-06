18 июн 2023



Новая песня AATHMA



"The End Of My World", новая песня группы AATHMA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Dust From a Dark Sun”, выход которого намечен на 30 июня на Ardua Music.



Трек-лист:



01. Cosmos

02. Impending Fate

03. Burned Garden

04. Blood Hands

05. A Black Star

06. Embrace the Ocean

07. The End of My World







