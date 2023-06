14 июн 2023



Новое видео END REIGN



"Chasing Divinity", новое видео группы END REIGN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Way Of All Flesh Is Decay", выходящего 14 июля.



Трек-лист:



"Desolate Fog"

"Chaos Masked As Order"

"The Hunger"

"Divine Abysmal End"

"Serpent Messiah"

"House Of Thieves"

"Giving Life To Tragedy"

"Chasing Divinity"

"When Death Comes Crawling"

"The Night Creeps Upon Me"



Состав:



Mike Score: Vocals

Domenic Romeo: Guitar

Adam Jarvis: Drums

Arthur Legere: Bass / Backing Vocals

Sebastian Phillips: Guitar https://theendreign.bandcamp.com/







+0 -0



просмотров: 132