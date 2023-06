сегодня



Новый альбом TEMPLE OF KATHARSIS выйдет летом



TEMPLE OF KATHARSIS выпустят дебютную пластинку, получившую название "Macabre Ritual", четвертого августа.



Трек-лист:



“Abyssal Cold Void (Intro)”

“The Burning Flood Of Antichrist”

“Erasure Of Religious Existence”

“In The Dungeons With The Rats”

“Ο Αρχιερεύς Των Λύκων (The Archpriest Of The Wolves)”

“Inside The Medieval Crypt”

“The Kingdom Of Hades”

“Macabre Ritual”







+0 -0



просмотров: 92