Новый ЕР TEN TON MOJO выйдет летом



TEN TON MOJO выпустят новую ЕР, получившую название "Rebel Heart Gypsy Soul", тридцатого июня на Curtain Call Records.



Трек-лист:



“Easy Come Easy Go”

“The Hurt”

“Little Somthin’”

“Broke Some Hearts In Memphis”







