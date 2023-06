все новости группы







15 июн 2023 : Видео с текстом от HARDBALL



15 июн 2023



Видео с текстом от HARDBALL



HARDBALL опубликовали официальное видео с текстом на песню “Worried As Shit”, которая вошла в дебютную пластинку "Hardball":



"Just A Tree"

"Worried As Shit"

"NRA"

"In The Mail"

"Me And You"

"Chili"

"Talk To Me"

"Ian’s Song"

"I/O"

"Open Air"







