18 июн 2023 : Новое видео SARAYASIGN



Новое видео SARAYASIGN



"Everdying Night", новое видео группы SARAYASIGN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Lion's Road", выходящего 11 августа.



Трек-лист:



"When All Lights Go Out"

"Blood From Stone"

"A Way Back"

"The Beginning Of The End"

"Will You Find Me"

"Everdying Night"

"The Lion's Road"

"Love Will Burn"

"Hope And The Sorrow"

"Throne Of Gold Part II – A Heartless Melody"







