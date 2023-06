сегодня



Новый альбом DYSPLÄCER доступен для прослушивания



"Temple Heights", новый альбом группы DYSPLäCER, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"The Ancient Song"

"Lightning Fury Fist"

"Black Widow (The Dirge Of)"

"Temple Heights"

"Kuma Kaiju"

"Bloodsport"

"Forgotten Victories"

"Way of The Ninja"

"Halls Of Justice"

"Dyspläcer Vs Dyspläcer"







