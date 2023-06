20 июн 2023



Кассета от EVIL MADNESS



Jawbreaker Records сообщили о планах выпуска кассетной версии последнего альбома EVIL MADNESS: 100 копий на обычной кассете и 50 копий на фиолетовой кассете с фиолетовой лентой:



Side A:





"Phantom Slayer"

"Dawn Of The Death"

"Wretched Reality"

"Black Seeds Of Eternity"

"Chaotic Revelations"





Side B:





"Vicious Distributor"

"Cursed Irreversible Fate"

"Cold Chest"

"Ritual Of Fire"

"The Irrelevance )f Existence"







