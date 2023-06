20 июн 2023



Новое видео BLACK MAGIC SIX



"Black Cloud Descending", новое видео группы BLACK MAGIC SIX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Black Cloud Descending, выходящего первого сентября на CD, в цифровом варианте и на виниле:



"Black Goat"

"Evil Eye Powder"

"Blood Of Babylon"

"Werewolf Of Istanbul"

"Aileen"

"Black Cloud Descending"

"Full House Blues"

"Forsaken Land"

"Landback Pond"

"I Am Drunk"







