UNCLE ACID & THE DEADBEATS готовят концертный релиз



UNCLE ACID & THE DEADBEATS сообщили о выпуске нового концертного релиза "Slaughter On First Avenue", в который вошли записи, сделанные на данной площадке с 2019 по 2022 годы.



Трек-лист:



“I See Through You”

“Waiting For Blood”

“Death’s Door”

“Shockwave City”

“Thirteen Candles”

“Dead Eyes Of London”

“Pusher Man”

“Ritual Knife”

“Slow Death”

“Crystal Spiders”

“Blood Runner”

“Desert Ceremony”

“I’ll Cut You Down”

“No Return”







