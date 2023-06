сегодня



Новое видео FIREBORN



“You Seem So Far”, новое видео группы FIREBORN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Reflections".



Трек-лист:



“Young Heart Dies”

“As Long As I Love You”

“Angel In Need”

“The Eye Of A Hurricane”

“Deep Blue Water”

“Proud And Ashamed”

“Guide You Home”

“Pack Of Wolves”

“You Seem So Far”

“Ferryman”

“Punchline”

“Malicious Rose”

“Done With You”

“Set Off”







