Концертный релиз EVERCLEAR выйдет осенью



Новый концертный релиз EVERCLEAR, получивший название "Live At The Whisky A Go Go", будет выпущен восьмого сентября на Sunset Blvd Records. Фрагмент из него, "Heroin Girl", доступен ниже.



Трек-лист:



01. Introduction (by Matt Pinfield)

02. So Much For The Afterglow

03. Everything To Everyone

04. Heroin Girl

05. Heartspark Dollarsign

06. Father Of Mine

07. Nervous and Weird

08. Fire Maple Song

09. Wonderful

10. Strawberry

11. AM Radio

12. Local God

13. I Will Buy You A New Life

14. Santa Monica

15. Molly's Lips

16. Year Of The Tiger (Bonus Studio Track)

17. Sing Away (Bonus Studio Track)







