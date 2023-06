27 июн 2023



Видео с текстом от PARKER BARROW



PARKER BARROW опубликовали официальное видео с текстом на песню “Count Your Dollars", которая будет включена в выходящий 11 августа альбом "Jukebox Gypsies".



Трек-лист:



“Peace, Love, Rock N’ Rollin’”

“Count Your Dollars”

“Back To Birmingham”

“Throwin’ Stones”

“Partners In Crime”

“Good Times Gone Away”

“Long Black Train”

“Desire”

“Sunshine Of Your Love” (Cream cover)

“Where The Bluebird Goes”







