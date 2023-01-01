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*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
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Parker Barrow

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|||| 27 июн 2023

Видео с текстом от PARKER BARROW



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PARKER BARROW опубликовали официальное видео с текстом на песню “Count Your Dollars", которая будет включена в выходящий 11 августа альбом "Jukebox Gypsies".

Трек-лист:

“Peace, Love, Rock N’ Rollin’”
“Count Your Dollars”
“Back To Birmingham”
“Throwin’ Stones”
“Partners In Crime”
“Good Times Gone Away”
“Long Black Train”
“Desire”
“Sunshine Of Your Love” (Cream cover)
“Where The Bluebird Goes”

Southern Rockers PARKER BARROW Release вЂњCount Your DollarsвЂќ Lyric Video




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