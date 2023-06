сегодня



Новое видео SHE BURNS RED



"Out of Darkness", новое видео SHE BURNS RED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Out of Darkness", релиз которого намечен на 15 сентября.



Трек-лист:



1. Touch

2. Rise and Fall

3. Killing Time

4. Crosshairs

5. Heavy is the Head

6. Run

7. Stronger

8. Crack the Sky

9. Out of Darkness







+0 -0



просмотров: 200