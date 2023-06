сегодня



Новое видео MOTORPSYCHO



"W.C.A.", новое видео MOTORPSYCHO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового, 31 по счёту студийного альбома, "Yay!", выпущенного на Stickman Records.



Трек-лист:



Cold & Bored

Sentinels

Patterns

Dank State

W.C.A.

Real Again (Norway shrugs and stays at home)

Loch Meaninglessness & the Mull of Dull

Hotel Daedalus

Scaredcrow

The Rapture







