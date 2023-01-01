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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 60
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 49
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 17
*DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть м... 16
[= ||| все новости группы



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DragonHeart

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|||| сегодня

Новая песня DRAGONHEART



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DRAGONHEART’S TALE, новая песня DRAGONHEART, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома DRAGONHEART’S TALE, выход которого намечен на 25 августа.




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