Новое видео THE FORESHADOWING



"The Forsaken Son (Twilight Revival)", новое видео THE FORESHADOWING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Forsaken Songs”.



Трек-лист:



1. We The Others

2. Memento

3. The Forsaken Son (Twilight Revival)

4. Paranoid Boyd

5. Such A Shame *

6. The Rains Of Castamere (A Requiem For Wolves) **







