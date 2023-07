все новости группы







Новое видео THE CARTOGRAPHER



"Red Tape", новое видео группы THE CARTOGRAPHER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "The Cold Black", выходящего 30 июня.







