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D

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3 июл 2023 : 		 D готовят сингл
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D готовят сингл



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D отметили 20-ю годовщину своего образования в апреле. Объявив о предстоящем перерыве, они выразили благодарность поклонникам за поддержку на протяжении всей их долгой карьеры и пообещали делать все возможное до конца года, на который приходится их 20-летие.

Группа также объявила о выпуске нового сингла под названием Schwarzwald no kemono, который появится в магазинах 29 июля. Заглавная композиция сингла, как утверждается, представляет собой пауэр-балладу, в которой речь идет о короле из истории о вампирах, которую D рассказывали с ранних лет. Песня Weißwald no hanayome, с другой стороны, описывается как тяжелый трек с грустным и мелодичным припевом.

Сингл будет доступен в двух изданиях. Обычное издание будет только на CD, но в качестве эксклюзивного третьего трека будет добавлена инструментальная композиция без названия. Делюксовое лимитированное издание, включающее бонусный DVD с клипом на песню Schwarzwald no kemono и видеоматериалами о создании сингла, можно будет приобрести исключительно на концертных площадках




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