Новое видео MEGAHERZ

"Engelsgesicht", новое видео группы MEGAHERZ, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "In Teufels Namen", выходящего 11 августа на Napalm Records в следующих вариантах:



- 2 CD Deluxe Box (incl. Ltd. Digisleeve, bonus CD with 6 previously unreleased tracks, pocket bottle, art print (15x15cm)) - limited to 300 copies

- 1 LP Gatefold Clear Blue – limited to 500 copies, GSA only

- 1 LP Gatefold Black – limited to 300 copies

- 1 CD Digisleeve + Shirt Bundle

- 1 CD Limited Digisleeve

- Digital Album



Трек-лист:



"In Teufels Namen"

"Rabenherz"

"Engelsgesicht"

"Freigeist"

"Kannst du den Himmel sehn?"

"Der König Der Dummen"

"Amnesie"

"Alles Arschlöcher"

"Menschenhasser"

"Ich Hasse (Epilog)"

"Auf dem Weg zur Sonne" http://www.megaherz.com







