все новости группы







Iron Rule

?

-

-





6 июл 2023 : Новое видео IRON RULE



сегодня



Новое видео IRON RULE



"Soul Remover", новое видео группы IRON RULE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Soul Death".



Трек-лист:



"Destined Death"

"Hate In My Veins"

"Soul Remover"

"Dream In Fear"







+0 -0



просмотров: 71