Музыканты FALCONER, UTMARKEN в RECITE THE CYNIC



Проект RECITE THE CYNIC, в состав которого входят Stefan Weinerhall и Mathias Gyllengahm, представят дебютную пластинку 14 июля:



"Taunting The Jesters"

"Parasites And Leeches"

"Never Question"

"Take The Bullet"

"Valentine"

"Verbal Whore"

"Global Moneygods"

"Constant Discontentment"

"O Sweet Seclusion"











