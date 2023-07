все новости группы







7 июл 2023 : Новый альбом GRAVERIPPER выйдет летом



Новый альбом GRAVERIPPER выйдет летом



GRAVERIPPER опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Seasons Dreaming Death, релиз которого на кассете, виниле, CD и в цифровом варианте намечен на 25 августа:



“Into The Grave”

“Ripped And Torn Apart”

“Divine Incantations”

“Seasons Dreaming Death”

“Premeditated”

“An Influx Of Fear”

“Resist Against The Light”

“Red Skies”

“And I Curse Reality”

