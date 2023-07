сегодня



Новая песня COMANIAC



"Eye To Eye", новая песня группы COMANIAC, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома None For All, выход которого запланирован на 13 октября:



"Eye To Eye"

"Desolation Manifest"

"None For All"

"Long Life Doll"

"Start The Madness"

"Nothing But Lies"

"Breakdown Rite"

"Between The Stars"

"Self Sacrifice"







