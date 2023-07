сегодня



Новое видео JAMES RIVERA'S METAL WAVE



Everybody Wants To Rule The World, новое видео JAMES RIVERA'S METALWAVE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "New Wave Gone Metal", выход которого намечен на 28/07/2023 на Massacre Records.



Трек-лист:



Black Celebration (Depeche Mode)

Love My Way (The Psychedelic Furs)

Lovesong (The Cure)

Shock The Monkey (Peter Gabriel)

Black Planet (The Sisters Of Mercy)

Everybody Wants To Rule The World (Tears For Fears)

Bela Lugosi's Dead (Bauhaus)

The Killing Moon (Echo & The Bunnymen)

Pet Sematary (Ramones)

Rain (The Cult)







просмотров: 61