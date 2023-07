сегодня



Новое видео BAD BONES



“Libertad”, новое видео группы BAD BONES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hasta El Final!", выпущенного 17 марта на Rockshots Records.



Трек-лист:



“Bandits”

“Behind The Liar’s Eyes”

“Rattlesnake”

“Wanderers & Saints”

“Sand On My Teeth”

“Libertad”

“To Kill Somebody”

“Home”







