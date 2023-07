все новости группы







Hooker Spit

?

-

-





12 июл 2023 : Новая песня HOOKER SPIT



12 июл 2023



Новая песня HOOKER SPIT



"The Huntsmen", новая песня группы HOOKER SPIT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Krötch Splitter, выход которого запланирован на 28 июля:



“Call Of The Void”

“Corpse Grinder”

“The Huntsmen”

“Krötch Splitter”

“Flesh Feast”

“Dry Fisted”

“White Lighter”







+0 -0



просмотров: 131