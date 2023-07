13 июл 2023



Новое видео ART OF SHOCK



"Drag Me To Hell", новое видео группы ART OF SHOCK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Shine Black Light, выходящего восьмого сентября на Century Media:



“2020V”

“Devoid”

“Death Stays Silent”

“Drag Me To Hell”

“Be None The Wiser”

“You Don’t Know Me”

“Shine Black Light”

“The Spark”

“The Defeated”







