все новости группы







Soulkick

?

-

-





13 июл 2023 : Гитарист THERION в SOULKICK



13 июл 2023



Гитарист THERION в SOULKICK



Группа SOULKICK, в состав которой входят Christian Vidal (Therion), Charlie Giardina (former Eric Martin’s Band), Pablo Garrocho (former Eric Martin’s Band) и Pablo Zuccalá, выпустит новую работу, получившую название Hide The End шестого августа. За сведение и мастеринг отвечал Mario Altamirano (Tarja Turunen, Rata Blanca, ANIMAL):



“Sign Of The Times”

“Last Goodbye”

“On The Road”

“The Lighthouse”

“The Rope”

“Perfect Day”

“Reasons”

“Empty Face”

“Voices In The Night”

“Carved In Stone”

“Make Believe”







+0 -0



просмотров: 165