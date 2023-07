сегодня



EVE TO ADAM на THC



Группа EVE TO ADAM сообщила о заключении контракта с лейблом THC, на котором 10/13 состоится переиздание альбома Locked And Reloaded, которое будет доступно на CD и в цифровом варианте. На виниле альбом выйдет в начале следующего года.







+0 -0



просмотров: 61