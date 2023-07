Видео с текстом от STRIKE MASTER

сегодня



STRIKE MASTER опубликовали официальное видео с текстом к новому синглу Black to the future, который взят из нового альбома “Tangram Apocalypse”:



Crystallized

Here Comes the Incubus

We die Tonight

Lost within Compass

Heavy Metal

Black to the Future

Prototype God

Save the Fire







